إقبال كبير من المحامين بالبحيرة للتصويت فى انتخابات النقابة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت لاختيار النقيب العام ومجلس النقابة العامة، وتوافد أعضاء الجمعية العمومية من المحامين على لجان التصويت في الانتخابات بمقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة دمنهور وكذلك لجان التصويت فى غرف المحامين بالمحاكم المختلفة، وذلك لاختيار من يمثلهم خلال الدورة القادمة .

ويتنافس فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، 15 مرشحًا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (1)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (2)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (3)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (4)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (5)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (6)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (7)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (8)



إقبال كبير من المحامين بالبحيرة (9)