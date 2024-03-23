إقبال المحامين فى سوهاج على التصويت بانتخابات النقابة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت نقابة محامين سوهاج، اليوم السبت اقبالا ملحوظا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، والتي تستمرحتي الساعة الخامسة مساءًا لتبدأ عملية الفرز ومن بعدها إعلان النتيجة، حيث بلغت جملة اعداد الناخبين بسوهاج 11022 ناخب مقسمين على 16 لجنة انتخابية وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

يذكر أن الموقع الرسمى لنقابة المحامين أوضح كيفية التصويت فى الانتخابات كالآتى: النقيب العام يتم اختيار مرشح واحد (1) فقط من بين المرشحين وإلا كان الصوت باطلًا.

الإدارات القانونية يتم اختيار عدد 3 مرشحين فقط من بين المرشحين، وإلا كان الصوت باطلًا، وأعضاء النقابة العامة ويتم اختيار 25 عضوًا فقط من جميع دوائر محاكم الاستئناف لا أكثر ولا أقل، وإلا كان الصوت باطلًا.



اقبال المحامين بسوهاج على التصويت



اقبال المحامين بسوهاج على التصويت



اقبال المحامين بسوهاج على التصويت