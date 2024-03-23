إقبال المحامين بجنوب سيناء على التصويت فى انتخابات النقابة العامة.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت نقابة محامىّ جنوب سيناء اليوم السبت، إقبالا ملحوظا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية والتي تستمرحتي الساعة الخامسة مساءً لتبدأ عملية الفرز ومن بعدها إعلان النتيجة، حيث بلغت جملة أعداد الناخبين 517 ناخبا، مقسمين على 2 لجنة انتخابية، لجنة بخليج العقبة وتمثل شرم الشيخ ودهب ونويبع ولجنة خليج السويس وهي طور سيناء وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، وتتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد ابو غازى رئيس المحكمة الإدارية بجنوب سيناء.

ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا و253 مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.



انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء



انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء



انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء (3)



انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء (4)



انتخابات نقابة المحامين بجنوب سيناء (5)