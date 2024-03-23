"إفطارك معانا" مبادرة شباب قرية الخربة بشمال سيناء للمسافرين على طريق العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

يفاجئ المسافرون وقت حلول موعد الإفطار علي طريق العريش القنطرة الدولى، حال مرورهم بنطاق قرية الخربة غرب محافظة شمال سيناء، بكمائن المتطوعين الشباب أبناء القرية، الذين يقومون بتوقيف السيارات، وحث من فيها علي النزول وتناول الإفطار علي مائدة اعدوها علي جانب الطريق أو إعطائهم العصائر والتمر وأغذية خفيفة.

"إفطارك معانا " هو شعار الشباب المتطوعين لهذه المهمة الخيرية كما يقول وليد احمود أحد شباب قرية الخربة، مشيرا إلى أن إفطار الطريق في قرية الخربة على الطريق الدولي بمحافظة شمال سيناء يقوم به الشباب أبناء القرية بدعم من مؤسسة الرحمن الرحيم بقرية الخربة التي تتكفل بتوفير وجبات إفطار للمسافرين علي الطريق طيلة شهر رمضان المعظم بتكلفة مفتوحة.

أضاف أنهم يوميا يقومون بتجهيز من 150 الى 300 وجبة كاملة بالإضافة إلى العصير والمياه والتمر الذي يوزع على السيارات المارة ، بالإضافة إلى وجبات اخرى تنقل إلى التجمعات الصحراوية القائمين على الإفطار شباب القرية متطوعين طيلة الشهر الكريم.

وأشار إلى أنهم من خلال هذا التقليد السنوي المتوارث يستهدفون كل المسافرين علي الطريق الدولي الذين يتصادف مرورهم مع حلول موعد الإفطار والذين قد لا يتوفر لهم افطار.

وتابع أن الجميع يتوقف ويستجيب لهم ومن هو في عجلة من امره يتم مناولته كيس افطار سريع، كما أنهم هذا العام سعداء حظ بتوقف سائقين شاحنات تنقل مساعدات قادمة لغزة من كل أنحاء مصر في طريقها لمعبر رفح دعما للأشقاء في غزة.



افطار المسافرين



في انتظار مسافر



مائدة افطار علي الطريق



مناولة السائقين



يسارعون لدعوتهم للافطار



يسلمون المسافرين الافطار



ينتظرون عبور المسافرين_1



ينتظرون مرور المسافرين



