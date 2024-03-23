إحالة المتغيبين عن عملهم بالمنشأت الخدمية بكفر صقر فى الشرقية للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز كفر صقر لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي : عدم حضور 3 من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية أبو الشقوق التابعة للإدارة الزراعية بكفر صقر كذلك عدم تواجد احد العاملين بالجمعية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

عدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية أبو الشقوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم حضور 2 من العاملين بمدرسة أبو الشقوق الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر كذلك عدم تواجد 8 من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.