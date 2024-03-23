أهالى المنوفية يشيعون جثامين 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم اختناقا بالغاز

المنوفية - محمد فتحى

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أبناء مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، 3 جثامين من أسرة واحدة، توفوا اختناقا بالغاز، بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث خيمت حالة من الحزن والأسى على جميع المشيعين، أثناء تشييع الجثامين الثلاثة إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة بمدينة الباجور، عقب أداء صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة بمسجد حافظ المجاور لمقابر المدينة بمشاركة الآلاف من أبناء مركز الباجور.

وكانت جهات التحقيق قد قررت نقل 3 جثامين المتوفين بسبب الغاز بمدينة الباجور، التابعة لمحافظة المنوفية، إلى مشرحة شبين الكوم، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وعاينت جهات التحقيق الثلاث جثامين في ثلاجة مستشفى الباجور، وذلك بعد إخطارها من مركز الشرطة في المحضر رقم 2147 إداري الباجور لسنة 2024، بشأن وفاة كلا من ياسر أحمد محمد الديب، ووالديه أحمد محمد الديب، سماسم عبد الكريم عيد.

وقررت جهات التحقيق في المنوفية التصريح بدفن جثامين الأسرة المتوفية بسبب الغاز بمدينة الباجور، وذلك بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، بمقر الطب الشرعي بشبين الكوم.