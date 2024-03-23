أكرم القصاص: مصر دائما فى سلام بفضل الوحدة الوطنية.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، اعتزازه بحضور حفل إفطار الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر الذى تم تنظيمه اليوم، مؤكدا أن مصر دائما فى سلام بفضل الوحدة الوطنية وأن الشعب المصرى كله عنصر واحد.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى تنظمه الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت شعار "في حب الله والوطن" بدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر.

وحضر الحفل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وكل قياداتها الطائفة، ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

وحرص عدد كبير من الحضور على القاء كلمة خلال الحفل، عبروا فيها عن سعادتهم بالحضور والمحبة الموجودة فى مصر، كما أدى عدد كبير من الحضور صلاة المغرب عقب الإفطار بمقر الحفل داخل الكنيسة.



حضور كبيبر من الشخصيات العامة



حضور كبير بالحفل



حفل الإفطار السنوي للطائفة الإنجيلية بمصر



حفل الكنيسة الانجيلية



قيادات الطائفة الانجيلية



كلمة الكاتب الصحفى اكرم القصاص



اكرم القصاص يشارك فى الحفل



الحفل يقام بالكنيسة بمدينة نصر



الحفل يقام بشكل سنوى فى رمضان



الكاتب الصحفى اكرم القصاص وكرم جبر



جانب من الأفطار