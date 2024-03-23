أسعار النفط تسجل 85.43 دولار لخام برنت و80.63 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط 85.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.63 دولار للبرميل.

وأكدت شركة النفط والغاز الأوكرانية تدمير منشآت تابعة لها إثر قصف روسي، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصفهم أهدافا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققوا جميع أهدافهم، وقصفوا مراكز صنع القرار الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات وورشا لصيانة الأسلحة ومعدات عسكرية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قالت الدفاع الروسية: نفذنا 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة بينها صواريخ كينجال بين 16 و22 مارس ردا على القصف الأوكراني ومحاولات الاختراق ونفذنا ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة ومسيرات على منشآت للطاقة.