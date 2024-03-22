وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل على متن طائرة عسكرية.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى الأراضي المحتلة (إسرائيل).



ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، جولة جديدة في لتحقيق الهدنة في غزة.



وتعد هذه هي الجولة السادسة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال بلينكن، في تصريحات صحفية، إن "تهدف لمناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم"