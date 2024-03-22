وزارة الصحة: التدخين يقضي على حياة إنسان كل ٤ ثوانٍ عالميا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يقضي على حياة إنسان كل ٤ ثوانى عالميا .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : خلّي رمضان فرصة للتوقف عن التدخين واحمي صحتك، واستكملت : الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين برقم ١٦٣٢٨ يقدم كافة الاستفسارات .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب التوقف عن التدخين بأنواعه للحفاظ على سلامة الجهاز المناعى، وأضافت: "إن الخط الساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين 16328 يقدم كل سبل الدعم والعلاج للمدخن.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته، ونصحت وزارة الصحة المدخنون بالإقلاع عن التدخين منعا للمضاعفات الصحية، وحرصا على البيئة من التلوث.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يساعد على الهضم، وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة، وتابعت: "إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص".