وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 35 بيتا من بيوت الله منها 25 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 35 ) مسجدًا اليوم الجمعة 22/3/2024م، منها ( 25 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 833 ) مسجدًا منها( 656 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 177 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22 / 3 / 2024م عدد ( 11855) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (947)مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف مطروح
1. مسجد الرحمن العصافرة - الحمام
2. مسجد الشيخ يادم – مطروح – الجراولة
3. مسجد زقاوة - سيوة
4. مسجد المهاجرين – الضبعة
مديرية أوقاف الدقهلية
5. مسجد النور – عزبة الأحرار – مركز المنصورة
6. مسجد السلام الجمعية – كتامة – مركز طلخا
7. مسجد الشيخ حمام – البصراط – مركز المنزلة
8. مسجد صالح بن نافع – العزازنة - دكرنس
مديرية أوقاف دمياط
9. مسجد الهرميل الوسطاني – كفر سعد
مديرية أوقاف سوهاج
10. مسجد الحاج عبد الحميد – جزيرة طما
11. مسجد الفتاح العليم – البلابيش بحري – دار السلام
12. مسجد الحاج علي ماحي – الكشح – دار السلام
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد عمار – عزبة عمار - الباجور
14. مسجد آل شلبي – الرمالي – قويسنا
مديرية أوقاف أسيوط
15. مسجد محمود مهني – مدينة ديروط
16. مسجد الرحمن – نزلة بلال - ديروط
مديرية أوقاف البحيرة
17. مسجد محمد عبد النبي بركات ( القوني ) – مركز حوش عيسى
18. مسجد التوحيد بالحاجر – مركز كفر الدوار
19. مسجد الرحمن – عزبة صابر العجني النهر بستان – مركز الدلنجات
20. مسجد التائبين – قرية عبد المنعم رياض – مركز أبو حمص
21. مسجد الشريف – مزرعة 4 فرهاش – مركز حوش عيسى
22. مسجد التقوى – قرية البوصة – الأمراء – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف الإسكندرية
23. مسجد الفتح – قرية شلتوت – ك 64 صحراوي – العامرية ثان
مديرية أوقاف القليوبية
24. مسجد السلام – بطا - بنها
25. مسجد الصحابة – العبور الجديدة – المجد – مدينة العبور
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد الشيخ عبود – الغوري – الأربعين
مديرية أوقاف بني سويف
2. مسجد الرحمن – عزبة أبو رغية – مناشي أبو صوير الملق - الواسطى
مديرية أوقاف الدقهلية
3. المسجد الكبير – قرية ميت نابت – مركز طلخا
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد الميري ( الكبير ) – مركز المحمودية
مديرية أوقاف المنيا
5. مسجد الرحمن - ريدة
6. مسجد الإصلاح الزراعي – الحوارتة
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الشيخ وعيد – مركز سنورس
مديرية أوقاف الغربية
8. مسجد الصياد – برما – طنطا أول
مديرية أوقاف الشرقية
9. مسجد المصطفى – الزنكلون
مديرية أوقاف أسوان
10. مسجد السيد البدوي - مطلع المحمودية - مركز أسوان
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