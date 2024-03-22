نقابة المهندسين بالإسكندرية تبحث طلبات منح دعم مشروعات التخرج لطلاب الهندسة

الإسكندرية جاكلين منير

أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية، لجنة التحكيم الخاصة بمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية للعام الجامعى 2023/ 2024 بحضور الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، والدكتور مصطفى الحضرى أمين النقابة ورئيس لجنة إدارة المنحة.

والمشروع يقام بالتعاون بين لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر ولجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة المهندس محمد السعدى، وبحضور أعضاء لجنة إدارة المنحة المهندس محمود طنطاوى المشرف على برنامج مشروعى بدايتى وممثل اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمهندس سامح حسن والمهندسة امينة حسن، وبحضور اعضاء مجلس النقابة المهندس احمد محمود والمهندس محمد قبيصى والمهندس محمد سعيد.

وشارك فى لجان التحكيم 48 مشروع تخرج من كليات الهندسة على مستوى الاسكندرية، وتم عقد لجنة التحكيم على مدار ثلاثة ايام وذلك لتقييم المشاريع واختيار المشاريع المستحقة للدعم.



ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة المهندسين بالإسكندرية واكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية ضمن مشروع بدايتى التابع للأكاديمية، وذلك لتوفير الدعم الفنى والمالى لمشروعات تخرج السنوات النهائية بكليات الهندسة.