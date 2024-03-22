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مصر تدين هجوما إرهابيا وقع بقاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو

الجمعة، 22 مارس 2024 09:23 م
مصر تدين هجوما إرهابيا وقع بقاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو السفير سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين فى هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.







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