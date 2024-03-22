مسلسل محارب الحلقة 12.. أحمد زاهر يغري شقيق محارب بالأموال لتنفيذ طلباته

كتب محمد شرقاوى

أغرى المحامى حسام "أحمد زاهر"، شقيق محارب "إبراهيم" بالأموال فى الحلقة الثانية عشر من مسلسل محارب، بشرط أن ينفذ جميع طلباته.

طالب المحامى من مصدى "محمود الليثى" بالتواصل مع محارب "حسن الرداد"، ويحكى لها أن شقيقة إبراهيم قبض عليه بتهمة المخدرات، وأخلى المحامى حسام "أحمد زاهر"، وتشاجر إبراهيم شقيق محارب مع صديقه الذى ورطه فى قضية الاتجار بالمخدرات.

علمت الفنانة ناهد السباعى بإصابة والدها "محمود البزاوي"، وتم نقله إلى المستشفى، وقررت النزول إلى مصر مرة أخرى لتزوره.

يعرض مسلسل محارب الحلقة 12 بطولة حسن الرداد، اليوم الجمعة على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما فى تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة فى تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل محارب، وصول ناهد السباعى إلى زوجها عزيز محارب (حسن الرداد) إلى منزل جدته الذى يختبئ فيه، وأكدت له أنها هربت من والدها الذى لا يرغب فى استمرار علاقتهما، وأبدى محارب غضبه من والد زوجته ناهد السباعى، لأنه لم يقف بجواره فى محنته فى قضية مقتل رجل الأعمال محمود العزازى.



مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.