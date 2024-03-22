مسلسل حق عرب الحلقة 12 .. وليد فواز يحاول شراء صديق العوضي

كتبت شيماء منصور

كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث طلب رباح – وليد فواز، مقابلة محسن - إبراهيم السمان، صديق عرب المقرب، وطلب منه أن يفشي أسرار عرب خاصة عن عمليات بيع الآثار التي يقوم بها مع عبد ربه -رياض الخولي، وطلب محسن من رباح فرصة يفكر في عرضه عليه.

مسلسل حق عرب الحلقة 12

وقد توالت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي ، حيث أرادت سميحة - دنيا المصري ، مواجهة أمها بما سمعته من زوجها عن علاقتها بعرب - أحمد العوضي ، ولكن رفض زوجها - أحمد عبد الله محمود ، وقال لها لابد من وجود دليل قوي معهم ، وأقترح عليها أن تحاول كسب أمها - وفاء عامر ، حتي توافق علي تمكينهم من المحل .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب الحلقة 12