مسلسل حق عرب الحلقة 12.. أحمد العوضي يسأل رياض الخولي هل قتل أباه؟

كتبت شيماء منصور

كشفت الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ، أحداث مثيرة ، حيث تغيرت معاملة عرب – أحمد العوضى، لعبد ربه – رياض الخولى، بعدما تأكد أنه هو من قتل أباه عن طريق حرق محله، وذلك عندما اعترف له عبد ربه أنه قام بحرق أماكن كثيرة من قبل وكأنه ماس كهربائى، وعندما كان عرب بصحبة عبد ربه سأله عبد ربه عن سبب نظراته الغريبة له، فقام عرب بسؤاله هل هو بالفعل من قتل أباه ؟

وكانت قد توالت الأحداث خلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضى، حيث دخلت صباح – وفاء عامر، على بنتها أنغام – كارولين عزمى، ووجدتها تبكى، وعندما سألتها عن السبب، أعطتها هاتفها لتشاهد صور عرب – أحمد العوضى بصحبتها، فسألتها إذا كانت تحبه، وأجابتها أنها بالفعل تحبه، ولكن لم يعد هناك أمل لأن عرب سيتزوج حنان الأسبوع القادم، وهنا أقسمت صباح أنها ستزوجها من عرب ولم يتزوج حنان.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل حق عرب الحلقة 12



لقطة من مسلسل حق عرب