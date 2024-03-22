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مسلسل الحشاشين.. باحث تاريخى: مشاهد الحرب ظهرت بشكل دقيق واهتمت بالتفاصيل

الجمعة، 22 مارس 2024 10:26 م
مسلسل الحشاشين.. باحث تاريخى: مشاهد الحرب ظهرت بشكل دقيق واهتمت بالتفاصيل الحشاشين
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال وسيم عفيفى الباحث التاريخي، إن مسلسل "الحشاشين"، كان فارقا في الحلقة الحادية عشر، حيث تناول أول معركة تاريخية بين السلاجقة والحشاشين، مضيفا أن المسلسل لم يتناول الموضوع لأول مرة ولكنه مستفيض في التفاصيل ومشاهد الحرب ظهرت بكل غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية هدير أبو زيد، أن الأسلحة التي ظهرت في مشاهد معركة الحشاشين والسلاجقة، فردية هجومية وهجومية جماعية، وأسلحة دفاعية فردية وجماعية، فهي كانت دقيقة لدرجة كبيرة.

وذكر أن الكتب الخاصة بالسلاح في العصور الوسطى والجيش السلجوقي، تتعدى العشرة مراجع، حيث ظهرت الأسلحة الفردية الرمح والسكين وآلة المحباط "سلسلة وفي أولها رأس حديدية"، كما أن التفاصيل الخاصة بخيام الفراشين، دقيقة، حيث حوالي 13 قطعة سلاح ظهرت بشكل دقيق جدا.

ولفت إلى أن مقاتلي الأسهم ظهرت كفاءتهم لدى الجيش السلجوقي، كما أن شخصية خانت الجنود، فهو تمهيد عبقري لما سيحدث، وسنشاهد دقة أكثر في التفاصيل في الحلقات المقبلة.







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