محافظ مطروح يقرر تحريك أسعار ركوب سيارات الأجرة 15% والتاكسى 10%

مطروح – حسن مشالي

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قراراً اليوم الجمعة، بتحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة 15%، لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، بالإضافة الى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بنسبة 10% فقط.

جاء ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الـ 3 بزيادة سعر اللتر بواقع جنيه واحد، إعتباراً من اليوم الجمعة.

وأصبحت الأسعار الجديدة 11 جنيها للتر البنزين 80، و 12,50 جنيه للتر البنزين 92، و13,50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 8.25 جنيه لـ10 جنيهات للتر.

ووجه محافظ مطروح، بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر، أو أى محاولة لإستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة في جميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.