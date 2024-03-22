محافظ كفر الشيخ يفاجئ سائقى التاكسى بسؤال الركاب عن تطبيق التعريفة الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، جولة مسائية مفاجئة سيرًا على الأقدام بمجمع المواقف، وعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمراقبة الالتزام بتطبيق تعريفة نقل الركاب ومتابعة التاكسي والتأكد من الركاب لعدم استغلال السائقين للمواطنين والمغالاة في الأجرة بأعلى من تعريفة ركوب التاكسى المقررة وهى بعد الزيادة 5 جنيهات فتح عداد وكل كيلو متر 2 جنيه.

واستوقف محافظ كفرالشيخ عدداً من سائقي التاكسي الأجرة واطمأن من الركاب وسألهم على مدى الالتزام بتشغيل العدادات ومدى التزام السائقين بالأسعار المقررة وعدم مغالاتهم في الأسعار، لعدم استغلال السائقين لإجراءات تطبيق تعريفة نقل الركاب المقررة.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة تواجد لجان مرورية بالشوارع والمواقف لمتابعة تنفيذ التعريفة والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الأكمنة المرورية.

وطالب محافظ كفرالشيخ من المواطنين بعدم السماح لسائقى التاكسى والأجرة باستغلالهم مع الإبلاغ فورًا عن أى سائق يستغل الركاب ويغالي في أجرة الركوب على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.