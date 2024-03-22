محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البري الجديد بعد تحريك أسعار الوقود.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد تحريك أسعار الوقود، رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبد السميع، مدير الميناء البري، وسمر موافي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية.

وتأكد محافظ بورسعيد من انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، مشدداً على السائقين الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة، والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيرفيس والنقل الجماعي للتأكد من الإلتزام بالتعريفة المقررة للمواصلات، كما التقى عددًا من المواطنين، للتعرف على آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكدًا أنه صمم على أحدث طراز تماشيًا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كل المجالات، وأعرب المواطنون عن امتنانهم للخدمات المقدمة بالميناء البري.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، عن أنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.

وجاءت التعريفة الجديدة للخطوط داخل المحافظة بما يلي ، داخل ذات الحي 11جنيها ، ومن حي الي حي ثان / ثالث 15 جنيها ، ومن حي الي حي رابع 20 جنيها، والسرفيس داخل المحافظة 3,25 جنيها، مشروع النقل الداخلي 2,75 جنيها، خط بورسعيد بورفؤاد 5 جنيهات، وخط الحي الاماراتي 4 جنيهات، خط الدببة 9جنيهات ، خط شادر عزام 14,50جنيها، خط القابوطي الجديد /44عمارة بسعر 5,50 جنيهات .

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي : خط بورسعيد المرج 27جنيها ، وبورسعيد الإسماعيلية 31جنيها ،وبورسعيد الزقازيق 60 جنيها ، وبورسعيد فاقوس 50جنيها ، وبورسعيد القنطرة غرب 26جنيها ، وبورسعيد المنزلة 27 جنيها ، وبورسعيد دمياط 20,50جنيها ، وبورسعيد المنصورة 42 جنيها ، وبورسعيد المحلة الكبري 60جنيها ، وبورسعيد طنطا 60جنيها ، وبورسعيد الإسكندرية 82جنيها.



المحافظ داخل الميناء البري



المحافظ في الموقف



المحافظ يتحدث للمواطنين



جانب من جولة المحافظ بالموقف