محافظ القليوبية يتابع المواقف ويوجه بالالتزام بـ أسعار المواصلات الرسمية

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمواقف بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين .

وأجرى محافظ القليوبية، جولته اليوم والتي شملت المرور على عدد من محطات تموين السيارات ومواقف السيارات، حيث تفقد محطة تموين كفر الجزار ومحطة تموين بنها بشارع النادي الرياضي، وتفقد موقف سيارات بنها العمومي، وكذلك محطة تموين على الطريق الزراعي بقليوب، ومواقف سيارات المؤسسة والزراعة ومسطرد بمدينة شبرا الخيمة، حيث أكد الهجان خلال جولة اليوم انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وهناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها.

وفي لقائه مع السائقين، شدد المحافظ، بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، مشددا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وشدد الهجان، على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أية تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب، وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية، المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

والجدير بالذكر بأن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم 287 لسنة 2024، الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

جاءت الجولة بحضور كلاً من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف، ومجدي عبد الكريم وكيل مديرية التموين بالقليوبية.



التشديد على السائقين بالتعريفة



الجولة داخل محطات الوقود



المحافظ يتفقد المواقف



تفقد موقف بنها العمومي



خلال الجولة



خلال تفقد محطات الوقود ببنها



خلال تفقد محطات الوقود



متابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة