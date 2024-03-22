محافظة سوهاج تخصص 8 خطوط ساخنة لتلقى شكاوى أسعار المواصلات الجديدة

سوهاج محمود مقبول

خصصت محافظة سوهاج عدد من الأرقام لتلقي أية شكاوى خاصة بمخالفة أسعار المواصلات الجديدة لنقل الركاب وذلك عقب أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الجمعة، قرارا لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة 15% لمركبات السولار عن تعريفة الأجرة السابقة، أما بالنسبة للتاكسى العداد 13.50 غرب المدينة و17.50 شرق المدينة.

1 - الخط الساخن 114

2- واتس آب خدمة المواطنين بالمحافظة رقم 01225487733

3- رقم غرفة عمليات المحافظة 4608073/093

4 - رقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360

5 - رقم عمليات مرور سوهاج ( 2130134/093)

6 - الخط الساخن لمبادرة" صوتك مسموع" 15330

7 - رقم واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01200353111

8 - رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

ومن جانبه محافظ سوهاج، إن القرار جاء عقب صدور قرار وزير البترول بتحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: لتر البنزين 80 11:00 جنيه للتر البنزين 92 12.50 جنيه للتر البنزين 95 13:50، وكذلك زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 10:00 جنيه / لتر.