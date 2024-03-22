"لبشة قصب" جائزة أحسن لاعب فى المباراة بدورة رمضانية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت قرية الشماخية التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، تنظيم دورة رمضانية فى كرة القدم بين فرق عدد من القرى بنطاق مدينة البصيلية.

وشهدت إحدى المباريات للدورة، والتى جمعت بين فريقى "القنان" و"بنى هلال" وانتهت بفوز الأول بهدفين لصفر، منح اللاعب وائل عيسى كابتن الفريق الفائز "لبشة قصب" كجائزة لأفضل لاعب خلال المباراة.

وعلق منظمو الدورة الرمضانية، أن الجائزة جاءت لما تشتهر به محافظة أسوان وهذه القرى تحديداً من زراعات لقصب السكر خاصة أن الوقت الحالى هو موسم عصير القصب وإنتاج السكر، وبالتالى فكرت إدارة البطولة الرمضانية على منح اللاعبين جوائز عينية من طبيعة المنطقة التى يعيشون فيها.