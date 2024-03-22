كوريا الجنوبية تدفع بالجراحين العسكريين للسيطرة على اضطرابات الخدمات الصحية

سول (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الكورى الجنوبى هان دوك-سو اليوم الجمعة، أن حكومته ستنشر المزيد من الجراحين العسكريين وأطباء الصحة العامة للمساعدة فى التعامل مع الإضراب الطويل من قبل الأطباء المبتدئين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن الحكومة ستقدم الدعم من خلال نشر 247 طبيًا عسكريًا وعاملا طبيا في مجال الصحة العامة يوم الاثنين المقبل لمعالجة فجوة الرعاية الصحية الناجمة عن الإضراب الجماعي للعاملين في المجال الطبي.

وقدم أكثر من 90% من الأطباء المبتدئين في البلاد، البالغ عددهم 13 ألفًا، استقالات جماعية منذ أكثر من شهر، احتجاجًا على قرار الحكومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب، مما أدى إلى إلغاء عمليات جراحية حرجة وشل النظام الطبي.

وعلى الرغم من تهديد أكبر تجمع للأطباء بإطلاق إضراب عام، أعلنت الحكومة أمس الأول الأربعاء، أن 82% من المقاعد الإضافية في كليات الطب البالغ عددها ألفا مقعد سيتم تخصيصها لـ27 جامعة خارج منطقة العاصمة الكبرى.