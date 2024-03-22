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قوات الاحتـلال تنسف وتحرق منازل فى الجهة الشمالية لمجمع الشفاء الطبى بغزة

الجمعة، 22 مارس 2024 10:44 ص
قوات الاحتـلال تنسف وتحرق منازل فى الجهة الشمالية لمجمع الشفاء الطبى بغزة الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أفادت مصادر محلية فلسطينية، منذ قليل، بأن قوات الاحتـلال الإسرائيلي تنسف وتحرق عددا من المنازل في الجهة الشمالية لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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