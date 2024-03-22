قطار المحاكمات × أسبوع .. محاكمة مدير أعمال الراحل حلمي بكر ونظر استئناف المتهمين بسرقة ميرهان حسين

كتب أحمد إسماعيل

تشهد أروقة المحاكم خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة ومنها، استكمال محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر السابق بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى، وسماع شهود الاثبات فى محاكمة المتهم بالإتجار فى قاصرات أجنبيات ، واستئناف المتهمين بسرقة ميرهان حسين على حبسهم.

محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق

تستكمل محكمة جنح العجوزة، الاثنين، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

استئناف المتهمين بسرقة ميرهان حسين

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم الثلاثاء، استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم.

كانت قد قضت محكمة جنح المقطم، في وقت سابق، بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثانى وإحالة الثالث للأحداث، فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها.

الحكم على المتهم بقتل سيدة لسرقتها

تصدر محكمة جنايات القاهرة، الاثنين حكمها على عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها.

البداية بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

استئناف سيدة على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفلها

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر الأربعاء أولى جلسات استئناف سيدة علي حكم رفض دعوي إثبات نسب طفلها إلى لاعب كرة شهير.



وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة والمرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".



وفي المرة الأولي، أقامت "أسماء.ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.



وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.