فوق سن الـ40.. شرط التسجيل بدورة رمضانية فى الشرقية.. "فيديو"

لو عمرك تخطى سن الأربعين تقدر تسجل فى أغرب دورة رمضانية لكرة القدم فى نادى كفر صقر الرياضى بمحافظة الشرقية.

أشرف عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة نادى كفر صقر الرياضى، صرح بأن هدف الدورة هو التمتع بخبرات اللاعبين القدامى، ويشارك فى الدورة من نجوم الرياضة، الكابتن شمس حامد نجم النادى الاهلى، ومنتخب مصر والكابتن شريف حامد نجم نادى الزمالك، والكابتن أحمد سلامة لاعب نادى الحرس الجمهوري ومنتخب مصر، والكابتن السيد سالم لاعب الاتحاد والكابتن احمد سعيد أوكا، والكابتن أحمد بنوى والكابتن عبد المنعم شوقى المدرب.

الدورة مشترك فيها 32 فريقا واللاعبين سنهم فوق 40 سنة.