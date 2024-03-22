غنى بالفيتامينات والألياف.. تعرف على فوائد عصير البقدونس للمعدة

كتبت مروة محمود الياس

البقدونس أو العصير المستخلص منه أحد أهم المشروبات الصحية التي ينصح بتناولها، فوفقا لتقرير نشر في موقع life love fruits فإن عصير البقدونس يحتوي الكوب الواحد منه على سعرات حرارية منخفضة فضلا عن الكربوهيدرات والبروتين، كذلك يحتوي على آليات غذائية بنسبة عالية فضلا على الفيتامينات التي تملؤه مثل فيتامين ه وفيتامين ا وفيتامين سي المدعمين للمناعة، فضلا عن فيتامين به المدعم لصحة الأعصاب وتقويتها، كما يحتوي على نسبة من الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم ايضا، ولكن تكمن فائده عصير البقدونس العظمى في كونه يساعد الجهاز الهضمي على تعزيز صحته.

تابع التقرير أن عصير البقدونس يساعد على علاج الإمساك وقساوة البراز وصعوبته، كما أنه يقاوم فكرة تكون الغازات بكميات كبيرة وما يليها من تقلصات شديدة وآلام بالمعدة والأمعاء.

لا تقف فوائد عصير البقدونس للمعدة عند هذا الحد بل إن هذا العصير المميز يساعد على تقليل حدة الانتفاخات والتقلصات في البطن، فضلا عن أنه يساعد على تعزيز حركية الأمعاء ويقاوم الإمساك نتيجة احتوائه على الكثير من الألياف.

يحتوي مشروب البقدونس على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعزز من انزيمات الجهاز الهضمي، وتعمل على تعزيز التمثيل الغذائي السليم وتعمل على امتصاص الطعام بشكل مثالي وجيد، والاستفاده التامة منهم كما أنها تعزز من أحماض المعدة وعملها بشكل جيد ومميز.

وينصح بالاعتدال في تناول مشروب البقدونس وعدم الإسراف فيه لأنه مدر للبول.