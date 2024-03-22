غدا.. عمومية نقابة المرافق تبحث خطة المشاركة فى المشروعات التنموية 2030

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مؤتمر الجمعية العمومية، غدا السبت، برئاسة هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، يناقش المؤتمر الموسع بنادي الكهرباء، والذي يضم ممثلوا العاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والطاقة الجديدة و المتجددة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى تقارير بشأن المشاركة الناجزة فى إقامة المشروعات التنموية العملاقة في ضوء توجيهات القياده السياسية.

ويقر المؤتمر خطة نشاط النقابة العامة للمرافق ولجانها النقابية التى تؤكد على المشاركة الإيجابية في إقامة الجمهورية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 بجانب التوسع في أنشطة الخدمات، وتوفير الرعاية الأجتماعية للعاملين وأسرهم و إقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التوجيه والتثقيف العمالى تماشياً مع آليات التحول الرقمى الشامل.