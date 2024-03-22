ضبط 27 ألف قطعة ألعاب نارية فى الأقصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضيط أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامى على موقع "فيس بوك، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا).. بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه ، وأرشد عن مخزن "مستأجر" لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا.. وعُثر بداخله على 27 ألف قطعة ألعاب نارية.