ضبط هاكر سرقوا 14 صفحة بالفيس بوك لابتزاز المواطنين ماديا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه الإلكترونى .. وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه على موقع " فيس بوك" وإرسال رسائل نصية بطلب تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف (مُحدد).

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان) وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.. وبحوزتهما (6 هواتف محمولة – 26 شريحة هاتف محمول – 6 حافظة "خطوط هواتف محمولة" فارغة - مبلغ مالى) .. وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على الرقم المُشار إليه.. وقاما بإرتكاب عدد (14) واقعة مماثلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.