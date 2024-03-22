اليوم السابع
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ضبط كميات من الحشيش والأقراص المخدرة في حملات أمنية بالقاهرة

الجمعة، 22 مارس 2024 02:07 م
ضبط كميات من الحشيش والأقراص المخدرة في حملات أمنية بالقاهرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).


وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (12 كيلو جرام من مخدر الحشيش) وضبط (ربة منزل، عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (1,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات و ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الظاهر.. وبحوزتهما (6 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض).







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