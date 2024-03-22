ضبط كميات من الحشيش والأقراص المخدرة في حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).



وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (12 كيلو جرام من مخدر الحشيش) وضبط (ربة منزل، عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (1,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات و ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الظاهر.. وبحوزتهما (6 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض).