ضبط عصابة تنصب على المواطنين فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامه بمماسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على المستندات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى إنهاء المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلال المحافظ الإلكترونية ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع "فيس بوك" وإتخاذهم شقة سكنية كائنة بدائرة قسم الأهرام بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشدوا عن (3 شرائح خاصة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة فـى تحصيل المبالغ المالية - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - 2 شهادة دورة تدريبة بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار جمهورية "مقلد").