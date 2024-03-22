شمال سيناء تعلن أسعار المواصلات الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الجمعة في بيان تعريفة الركوب الخاصة بسيارات السيرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بعد إقراراها.

وأوضح البيان انه اصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا رقم (142) لسنة 2024، بناء على قرارات زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات الصادرة صباح يوم 2024/3/22 يتم زيادة تعريفة الركوب الخاصة بسيارات السيرفيس بكل الخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظة على النحو التالي..

تعريفة الركوب للسيرفيس الداخلي بمدينة العريش من ميدان البلدية الى البحر ( اوبراي) 3 جنيهات ، وميدان البلدية البحر - المساعيد حتى قرية الزهور) 6 جنيهات، وميدان البلدية البحر - المساعيد - جامعة سيناء 7 جنيهات، وميدان البلدية أسيوط - المساعيد 5 جنيهات، وميدان البلدية أسيوط - الزهور 4 جنيهات، وميدان البلدية أبو صقل 3 جنيهات، وميدان البلدية.

أبو سقل - الريسة - شاليهات السعد 3.50 جنيهات، وميدان البلدية الضاحية 3 جنيهات، وميدان البلدية

الضاحية - الريسة - شاليهات السعد 3.50 جنيهات، و ميدان البلدية العبور 3 جنيهات، وميدان البلدية المزرعة - المطار4 جنيهات، وميدان البلدية الصفا 3 جنيهات، وميدان البلدية السمران 3 جنيهات.



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