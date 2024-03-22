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سيارات تكنولوجية بالأحوال المدنية تستخرج الوثائق للمواطنين بمنازلهم

الجمعة، 22 مارس 2024 02:31 م
سيارات تكنولوجية بالأحوال المدنية تستخرج الوثائق للمواطنين بمنازلهم الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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دفعت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بسيارات تكنولوجية متنقلة لأهالى المناطق الحضرية الجديدة بأحياء (مدينة الزهور أمام مركز طبى الزهور – حى أهالينا أمام مقر حى أهالينا بمدينة السلام بمحافظة القاهرة") ، (حى العبور الجديدة أمام مركز شباب العبور الجديدة رقم "1" – حى روضة العبور أمام مقر حى الروضة بمحافظة القليوبية) لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

 

 







الاحوال المدنيه

وثائق المواطنين

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