سقوط عصابة الاحتيال على راغبى العمل بالخارج

كتب محمود

نجحت الداخلية في ضبط عاطل لقيامه بإدارة شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل- مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء (شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف "خالية البيانات" منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية- صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر- إيصالات إستلام نقدية- 3 أكلاشيهات - جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر- هاتف محمول.. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.