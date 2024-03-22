سفير مصر فى بغداد يبحث مع وزير النقل العراقى تعزيز التعاون بين البلدين

(أ ش أ)

بحث السفير المصرى فى بغداد أحمد سمير، مع وزير النقل العراقى رزاق السعداوى، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع النقل.

وأكد السفير المصري في بغداد خلال اللقاء، على الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعاون مع العراق، والحرص على نقل الخبرات المصرية الرائدة في تطوير هذا القطاع الحيوي إلى الجانب العراقي، ولاسيما دعم العراق في تنفيذ المشروعات التنموية المخططة لتطوير قطاع النقل، إلى جانب التعاون في مجال التدريب وتقديم الاستشارات وتدريب الكوادر العراقية في مصر.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن وزير النقل العراقي أكد من جانبه على عمق العلاقات مع مصر، والروابط الوثيقة بين البلدين، معرباً عن التطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال النقل، وتوسيع نشاط الشركات المصرية التي تعمل بقطاع النقل في العراق.

وأشاد بأداء وكفاءة الشركات المصرية التي تعمل بقطاع النقل العراقى.