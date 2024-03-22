سفير القاهرة بالمكسيك يشارك باحتفال انتهاء عمل البعثة المكسيكية للمصريات فى مصر

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شارك السفير عمرو عبد الوارث سفير جمهورية مصر العربية فى المكسيك، فى فعاليات الاحتفال بانتهاء عمل البعثة المكسيكية للمصريات فى مصر بعد 19 عاما تم خلالها إجراء أعمال حفر وترميم وتسجيل محتويات مقبرة ومعبد الكاهن الثاني لأمون ويدعى "بويم رع" في موقع رقم TT39 بمنطقة الدير البحرى بالأقصر.

وحضر الاحتفال - الذى أقيم بالمتحف الوطني بولاية "بويبلا" المكسيكية- عدد من كبار المسئولين بولاية "بويبلا"، ومن بينهم وزراء الاقتصاد والثقافة، فضلاً عن المدير عام إدارة أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط بوزارة الخارجية المكسيكية وعدد من أبرز علماء المصريات والآثار في المكسيك.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن رئيسة الجمعية المكسيكية لعلم المصريات ورئيسة فريق التنقيب المكسيكي العامل في الموقع الأثري استعرضت فى كلمتها خلال الاحتفال مجمل الأعمال التي قام بها الفريق المكسيكي، معربة عن الشكر للمسئولين المصريين لدعم الفريق الذي تمكن من ترميم الموقع والقطع الأثرية المتواجدة به بنجاح.

ومن جانبه، أشاد السفير عمرو عبد الوارث في الكلمة الختامية بإنجازات فريق التنقيب المكسيكي، مؤكداً أن الحفل يعد بمثابة مرحلة جديدة ونقطة انطلاقة في العلاقات الثقافية بين مصر والمكسيك.

كما أعرب عن تطلعه للبناء على هذه التجربة لبحث المزيد من الفرص للتعاون بين البلدين في مجال الآثار وشتى المجالات الحيوية، وحث الجانب المكسيكي على البدء في التحضير لإرسال بعثة مصريات مكسيكية جديدة إلى مصر بعد انتهاء أعمال البعثة الأولى بعد ما يقرب من عقدين من الزمن بالقرب من معبد الدير البحري.