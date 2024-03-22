اليوم السابع
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زيارة مدرسية لمحطة مياه العباسة المرشحة فى أبو حماد بالشرقية.. صور

الجمعة، 22 مارس 2024 03:15 م
زيارة مدرسية لمحطة مياه العباسة المرشحة فى أبو حماد بالشرقية.. صور جانب من الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة منشأة العباسة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية لمحطة مياه العباسة المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب بدور الدولة فى انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التى تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التى تغذيها المحطة.

 

جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (1)

 

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (2)

 

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)

 







الشرقية

شركة مياة الشرب بالشرقية

محطة مياه العباسة

مدرسة منشأة العباسة




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