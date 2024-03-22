زراعة بورسعيد: زيادة الأراضى المنزرعة بالقمح 3 آلاف فدان عن العام الماضى

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسنى عطية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بما يقرب من 3 آلاف فدان عن العام الماضي.

وأوضح "عطية"، لـ"اليوم السابع"، أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح الاستراتيجى زادت، على مستوى أراضى جنوب المحافظة وشرق قناة السويس.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن القطاع الزراعى ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التى أثرت بشكل إيجابى على الزيادة فى إنتاج المحاصيل الرئيسية.

وأضاف أن المديرية فى بورسعيد، تشن حملات بشكل مستمر على كافة الأراضى الزراعية المخالفة والتى تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات فى الفترة الأخيرة لخدمة أهالى المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.