رئيس الوزراء المجرى يهنئ بوتين بفوزه في انتخابات الرئاسة الروسية

أ ش أ

هنأ رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، فلاديمير بوتين على فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا ببلاده.

وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس على حسابه على منصة "إكس"، الخميس، إن رئيس الوزراء هنأ فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين المجر وروسيا، القائم على الاحترام المتبادل، يتيح إجراء مناقشات مهمة حتى في السياقات الجيوسياسية الصعبة.

وأضاف كوفاكس:"أكد أوربان التزام المجر بالسلام واستعدادها لتكثيف التعاون في القطاعات التي لا يقيدها القانون الدولي، مشددًا على أهمية الحوار في تعزيز العلاقات السلمية".