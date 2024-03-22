رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد رسامة شمامسة والتجديد لشيوخ بالجيزة

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة شمامسة وشماسات جدد، وتجديد لشيوخ الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، وشارك في فعاليات الحفل والدكتور القس ماجد كرم نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والدكتور القس بشير أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالجيزة، والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس أمجد عادل الراعي الشريك بكنيسة الجيزة، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والشيخة نانسي ناجي سكرتيرة مجلس الكنيسة، وذلك بحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

وفي بداية كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية قدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة لشعب كنيسة الجيزة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل رسامة الشمامسة الجدد والتجديد لشيوخ الكنيسة، كما قدم التهنئة للدكتور القس بشير أنور راعي الكنيسة.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "الرسامة والدعوة للخدمة لحظة تحول مقدسة، والدعوة للرعاية والتخصيص تهزم الفشل وتعبر الى المستقبل بقوة وصلابة، وعلينا أن نعلم ياأحبائي برغبة صادقة، أن لا نجعل الماضي من حياتنا سجن لنا، ولا نعيش في سجن الفشل".