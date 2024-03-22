رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية والإزدهار، إضافة إلى مُجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد رحب الشيخ محمد بن زايد، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بأخيه الملك عبدالله الثاني الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الإمارات، وتبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المُبارك، داعيين الله عز وجل أن يجعل الشهر الفضيل شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما وينعم على شعوب العالم أجمع بالأمن والسلام والاستقرار.

واستعرض رئيس الإمارات وملك الأردن، خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون والتنسيق المُشترك بشأن العديد من القضايا التي تهم البلدين وخاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

كما تناول الجانبان، تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والمُستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني، حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.