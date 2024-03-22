ذا هيل: الناخبون الشباب يميلون لمقاطعة التصويت لبايدن.. غزة أحد الأسباب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الجهود المنظمة لمقاطعة التصويت للرئيس الأمريكى، جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية 2024، تلقى صدى أكبر لدى الناخبين الشباب الذين خرجوا إلى صناديق الاقتراع في الأشهر الأخيرة في الانتخابات التمهيدية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتظهر الجهود المبذولة في أماكن مثل ميشيجان وواشنطن ومينيسوتا وماساتشوستس أن الأصوات الاحتجاجية كانت أعلى تركيزًا في المناطق التي يعيش فيها الشباب. ولم تساعد استطلاعات الرأي بايدن حيث تشير إلى أن الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا ينجذبون أكثر نحو الرئيس السابق ترامب.

ويظهر هذا الاتجاه أن بايدن يخسر شعبيته بين الناخبين الشباب، الذين يبدو أنهم من أشد منتقديه بشأن قضايا تتراوح من الحرب في غزة إلى تغير المناخ والتضخم، مما أثار قلق الديمقراطيين.

وقال باكو فابيان، مدير الحملات في منظمة "ثورتنا" - وهي مجموعة تنظيمية سياسية تقدمية أسسها السيناتور بيرني ساندرز، وهي واحدة من العديد من الجهود التنظيمية وراء مبادرات التصويت الاحتجاجي- : "إنه أمر مثير للقلق بالتأكيد، يجب أن يدرك البيت الأبيض والرئيس أن أرقامه ليست جيدة كما كانت في المرة السابقة. لكن الأمر يقع على عاتق الرئيس لإجراء هذه التغييرات وعلى الحملة تعديلها، وإعادة هؤلاء الأشخاص مرة أخرى حتى يكون لدينا التحالف الذي نحتاجه لنكون قادرين على التغلب على ترامب في نوفمبر".

وكانت ميشيجان وواشنطن ومينيسوتا وماساتشوستس أربعًا من الولايات الخمس التي حققت فيها الحركة "غير الملتزمة" نجاحًا كبيرًا. وجاء هؤلاء الناخبون من مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة من الشباب، مثل كابيتول هيل في سياتل ومنطقة الجامعة، حيث توجد جامعة واشنطن، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز.

وكان افتقار بايدن إلى الحماس من قبل الناخبين الشباب واضحا خلال الدورة الانتخابية حتى الآن. لكن أرقام التصويت الاحتجاجي الأولية قد لا تعني بالضرورة أنهم سيدلون بأصواتهم لصالح ترامب في نوفمبر. وبدلاً من ذلك، قد يختارون عدم التصويت ، الأمر الذي قد يكون أكثر إشكالية بالنسبة لبايدن.

وقال فابيان "أعتقد أنه من الواضح أن الشباب ليسوا من كبار المعجبين بالرئيس السابق ترامب. إذا كانت هناك خسارة لأصوات الشباب، فسيكون ذلك بسبب عدم التصويت، وليس لأنهم اختاروا التصويت لصالح ترامب. يقع على عاتق بايدن إجراء هذه التعديلات لبدء الحديث عن القضايا التي يهتم بها الناس حقًا."