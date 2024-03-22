دفعة 79 اتجمعت على الفطار.. أطباء ومهندسون بكفر الشيخ يسترجعون الذكريات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت دفعة 79م ثانوية عامة ضمت خريجي مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية للبنين بكفر الشيخ، إفطارًا جماعيًا ضم المستشار طارق عبدالعال، والمستشار علاء فكرى أباظة، واللواء السعيد عمارة، والمهندس ياسر بركات، وإبراهيم أبو العلا، وإبراهيم أبو الوفا عيطة، والدكتور علاء عبدالعزيز، والدكتور طارق السعودي، والدكتور جمال أبو الشهود، والمهندس عبدالحميد مصطفى، والدكتور عمرو النحاس،ـ والدكتور عادل طولان، وناصر عبده، وأحمد سرور، والدكتور أسامة العجمي، كما ضم الإفطار الجماعي زملاء مسيحيين، تعودا كل عام المشاركة، عاطف برسوم، والمهندس كارل جورج.

كما ضمت صيادلة ومحاسبين ومهندسين ومدراء عموم فى المصالح الحكومية ورجال أعمال ومعلمين، و استعادوا خلالها ذكرياتهم منذ طفولتهم حتى تخرجهم والتحاق كل منهم بالكلية وتخرجه منها، بالإضافة المواقف التى مروا بها، كما استعرضوا المواقف المحرجة والسعيدة فى حياتهم، وما كانوا عليه وما أصبحوا عليه بعد سنوات من الاجتهاد والعمل.

أكد مصطفى فريد عبدالحميد، إن هذه الدفعة والإفطار الجماعي، أسسها الدكتور أحمد أمين، والمرحوم طارق الملا، عام 1994م، وظلت تباعا تجتمع الدفعة في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، وتتم دعوة الزملاء، أعضاء الدفعة، هاتفياً لتأكيد الحضور، واختيار المكان المناسب للالتقاء، قادمين من عدد المحافظات التي يقيمون بها، وهم جميعاً من أبناء محافظة كفر الشيخ، مشيراً أنه تم دعوة الزملاء من قبل مصطفى فريد عبدالحميد، وخالد مرسي، ونبيل عبدالعزيز، وطارق صبحي، بإشراف الدكتور أحمد أمين، مشيراً إلى أن الدفعة بدأت إفطارها بقراءة الفاتحة على أرواح زملاء انتقلوا للرفيق الأعلى، إبراهيم سلامة، وطارق الملا، وعبد الحليم الجنايني، وحسام شيحه،إضافة إلى ومينا زكرياـ، ومشيل.

قال اللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، تعودنا منذ أكثر من 20 عاماً، إقامة الإفطار الجماعى لكل الدفعة، والجميع يحرص على الحضور سواء المقيم بالقاهرة أو الإسكندرية، أو فى أى محافظة من المحافظات المصرية، ومنهم من يحرص على الحضور وهو خارج مصر، لرؤية الزملاء، والجلوس معهم واستعادة الذكريات، مؤكداً أن تلك اللحظات تعيد لنا مواقف حياتية مررنا بها .

وأضاف الدكتور عمرو النحاس، نتذكر من تلك الذكريات الجميلة أن الزي الرسمي للمدرسة وقتها بمدرسة الشهيد رياض الثانوية كطلاب هو الزى العسكرى وكنا نعتز بها كثيرا .

وأضاف أيمن وأمجد حيدر، نستعد كل عام لقضاء سهرة رمضانية مع رفاق الصبا، وزملاء الدراسة وأساتذة لنا على قيد الحياة نستعيد خلالها فترة الشباب، لنجدد حياتنا بتلك الذكريات الجميلة التى مر عليها سنوات طوال .

استمرار الزمالة على مدار 45 سنىة



الافطار الجماعي للدفعة



بعض أعضاء الدفعة



جانب من دفعة 79 بمدرسة الشهيد رياض الثانوية



جانب من أعضاء الدفعة



جانب من الحضور



جانب من الدفعة_1



دفعة 1997 ثانوية عامةمدرسة الشهد رياض



زملاء الدفعة 79 بكفر الشيخ



صورة تذكارية لدفعة 79 مدرسة الشهيد رياض



فرحة تملأ الوجوه باللقاء السنوي