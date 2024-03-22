خيط الجريمة.. "وضعته فى حقيبة سفر" الانتقام يقود ربة منزل لقتل طفل فى سوهاج

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

جريمة تقشعر لها الأبدان شهدتها محافظة سوهاج، بعدما أقدمت ربة منزل انتزعت من قلبها الرحمة على قتل طفل لم يستكمل الثلاث سنوات من عمره، بأن حنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ووضعته فى حقيبة سفر ووضعت جثته أسفل كنبه فى منزل الضحية.

تفاصيل الواقعة بدأت بعدما علمت المتهمة أن جارتها والدة الضحية تحدثت عنها ووصفتها بأنها سيئة السمعة وعلى علاقة محرمة ببعض الرجال، فقررت الانتقام منها بأن استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به الي منزل والدها بقرية عنيبس مركز جهينة، لكن شقيقها اكتشف الأمر أمرها بالعودة بجثة الطفل مرة أخري إلى منزل والده، واستخرجت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل كنبة بالمنزل.

وتبين من مناظرة الجثة، وجود إصابات بالرقبة من جراء عملية الخنق، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما وتمت احالتها الى محكمة الجنايات .