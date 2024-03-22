حملات مكثفة على السيرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

نظمت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز محافظة الفيوم، ووحدة المتابعة الميدانية. حملات تفتيشية مكثفة على محطات الوقود، والسيرفيس، والتاكسي، ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة للسيارات الأجرة بالمواقف، ومختلف الخطوط.

جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة، والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونبه المسؤولون، خلال الحملات، على سائقي السيرفيس، والتاكسي، وسيارات الأجرة، بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، والالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما شددوا على المواطنين، بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.

وطالب "الأنصاري"، المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ 24 ساعة، من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، 2168041 و 2168042، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.