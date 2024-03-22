اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 مارس 2024 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حسن الخاتمة.. وفاة عامل مسجد أثناء توزيع التمر على الصائمين بالطريق

الجمعة، 22 مارس 2024 10:15 م
حسن الخاتمة.. وفاة عامل مسجد أثناء توزيع التمر على الصائمين بالطريق أحمد محمد عبده مؤذن مسجد الحسن والحسين بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لفظ عامل مسجد بمحافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة ولقى ربه وهو قائم يوزع تمر الإفطار على الصائمين فى الطرقات وقت المغرب، بعد تعرضه لحادث مفاجئ.

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة كانت بنطاق قرية دابود، عندما شارك أحد العاملين فى الأوقاف وهو أحمد محمد عبده، مؤذن بمسجد الحسن والحسين بإدارة أوقاف كلابشة، فى أعمال الخير والتسابق على إفطار الصائمين المارين بالطرق وقت الإفطار من خلال توزيع البلح عليهم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المؤذن أثناء توزيعه للتمر على الصائمين وقت الإفطار صدمه موتوسيكل مسرع فسقط على الأرض ومات شهيداً وقت الإفطار، وهو يشارك فى عمل الخير وإفطار الصائمين.

وقال الشيخ حنفى محمود، إنه يحتسب عامل المسجد عند الله شهيداً ومن أهل الصلاح والبر الذين أحسن الله خاتمتهم بوفاته أثناء مشاركته فى عمل الخير وإفطار الصائمين، سائلاً الله أن يجعل إفطاره فى الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

أحمد محمد عبده مؤذن مسجد الحسن والحسين بقرية دابود بأسوان
أحمد محمد عبده مؤذن مسجد الحسن والحسين بقرية دابود بأسوان

 







حسن الخاتمه

وفاه مؤذن

وفاه عامل مسجد

الاوقاف

اسوان

مسجد الحسن والحسين

قريه دابود

افطار الصائمين

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة