اليوم السابع
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حبس المتهم بسرقة صندوق تبرعات أحد مساجد شبين القناطر بالقليوبية 4 أيام

الجمعة، 22 مارس 2024 03:48 م
حبس المتهم بسرقة صندوق تبرعات أحد مساجد شبين القناطر بالقليوبية 4 أيام مديرية أمن القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس المتهم بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت توصلت الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

بالفحص جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأرشد عن الصندوق المستولى عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهات التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.







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شبين القناطر




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