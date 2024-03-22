توزيع درجات مادة التربية الرياضية بالثانوية العامة فى المدارس الرياضية

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع درجات مادة التربية الرياضية لطلبة الثانوية العامة، موضحة أن النهاية الكبرى للمادة 100 درجة موزعة بواقع 60 درجة للامتحان العملى والنهاية الصغرى 36 درجة، إضافة إلى 30 درجة للامتحانات النظرى والنهاية الصغرى فيه 9 درجات، بالإضافة إلى 10 درجات للتدريبات العملية والنهاية الصغرى للنجاح فى المادة 50 درجة.

وشددت الوزارة على أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية يحصلون على شهادة الدراسة بالثانوية العامة فى حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية، مشيرة إلى أنه توضع أسئلة الامتحان العملى لهذه المادة مركزيا وتشكل لجنة الامتحان فى كل مديرية تعليمية تقع فى دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين فى التخصص الذى سيؤدى فيه الطالب الامتحان.

الجدير بالذكر أن الامتحان النظرى ينطلق 8 مايو 2024 والامتحان العملى الخميس 9 مايو 2024.